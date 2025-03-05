Дачников призвали не выбрасывать в мусор один вид отходов

Mirror: Запеченная яичная скорлупа может стать хорошим удобрением

Один вид отходов может стать хорошим удобрением, сообщает издание Mirror со ссылкой на опытных садоводов. Как рассказали эксперты, в мусор не нужно выбрасывать яичную скорлупу.

По словам специалистов, скорлупа богата кальцием, способствует здоровому росту растений и помогает предотвратить гниение цветов. «Убедитесь, что скорлупа тщательно вымыта и удалены все остатки белка и желтка. После мытья вы можете запечь ее в духовке при температуре около 200 °C, чтобы убедиться, что на ней нет бактерий. Когда она полностью высохнет, измельчите ее в мелкий порошок», — порекомендовали дачникам эксперты.

Измельченную яичную скорлупу можно размочить в небольшом количестве уксуса на ночь — это вещество помогает расщепить кальций, делая его более полезным и усвояемым для растений.

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