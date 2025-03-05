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09:19, 5 марта 2025Силовые структуры

Дело возбудили против избивавшей дочь палкой и ремнем россиянки

В Екатеринбурге возбудили дело против матери-одиночки за избиения дочери палкой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Екатеринбурге возбудили дело против матери-одиночки за избиения восьмилетней дочери деревянной палкой и ремнем. Об этом сообщает Ura.ru.

Женщине вменяется статья 117 («Истязание») УК РФ. По данным источника, она наносила ребенку удары систематически по пустяковым поводам. Дочь у нее забрали и поместили в социальный центр. Из квартиры также изъяли деревянную палку. Женщина признала вину, она находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что россиянку осудили на 22 года за расправу над дочерью и покушение на вторую из-за ревности к мужу.

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