Деловая активность упала в одном из сегментов российской экономики

«Ъ»: Индекс деловой активности в сфере услуг в России упал до 50,5 пункта

В феврале 2025 года индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России снизился с 54,6 до 50,5 пункта, что оказалось самым низким показателем за прошедшие шесть месяцев. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на S&P Global.

Данную динамику объяснили слабым приростом новых заказов. В то же время компании продолжают нанимать новых сотрудников на полный и неполный рабочий день. Кроме того, эти предприятия, как и раньше, уверены в том, что в ближайший год производство будет расти. Эти ожидания связаны с надеждами на улучшение условий спроса.

В связи с этим издание напомнило, что если данный индекс поднимается выше 50 пунктов, то это свидетельствует о росте экономической активности, а если опускается ниже, то это признак спада.

Осенью 2024 года индекс деловой активности в российской сфере услуг поднимался до 51,6 пункта. Тогда это объяснили увеличение объемов заказов в этом сегменте, а также привлечением новых клиентов и улучшением условий спроса.