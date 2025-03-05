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11:08, 5 марта 2025Экономика

Деловая активность упала в одном из сегментов российской экономики

«Ъ»: Индекс деловой активности в сфере услуг в России упал до 50,5 пункта
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В феврале 2025 года индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России снизился с 54,6 до 50,5 пункта, что оказалось самым низким показателем за прошедшие шесть месяцев. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на S&P Global.

Данную динамику объяснили слабым приростом новых заказов. В то же время компании продолжают нанимать новых сотрудников на полный и неполный рабочий день. Кроме того, эти предприятия, как и раньше, уверены в том, что в ближайший год производство будет расти. Эти ожидания связаны с надеждами на улучшение условий спроса.

В связи с этим издание напомнило, что если данный индекс поднимается выше 50 пунктов, то это свидетельствует о росте экономической активности, а если опускается ниже, то это признак спада.

Осенью 2024 года индекс деловой активности в российской сфере услуг поднимался до 51,6 пункта. Тогда это объяснили увеличение объемов заказов в этом сегменте, а также привлечением новых клиентов и улучшением условий спроса.

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