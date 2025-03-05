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14:55, 5 марта 2025Экономика

Еврокомиссия отложила публикацию плана по отказу от российского газа

ЕК отложила на неопределенный срок публикацию плана по отказу от газа из РФ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) отложила на неопределенный срок публикацию плана по полному отказу от российского газа. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, публикация поэтапного плана полного отказа Евросоюза (ЕC) от газа из России была запланирована на 26 марта, однако теперь ее перенесли на более поздний срок. Новая дата пока не озвучена.

«ЕС откладывает публикацию дорожной карты по поэтапному отказу от российского газа, и, возможно, изначальный план окончательно отказаться от него к 2027 году также может быть скорректирован», — отметил независимый газовый аналитик Том Марцек-Мансер, слова которого приводит агентство Bloomberg.

В январе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала план, предусматривающий полный отказ от российского газа и одновременно снижение цен на него.

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