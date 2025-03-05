Еврокомиссия отложила публикацию плана по отказу от российского газа

ЕК отложила на неопределенный срок публикацию плана по отказу от газа из РФ

Еврокомиссия (ЕК) отложила на неопределенный срок публикацию плана по полному отказу от российского газа. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, публикация поэтапного плана полного отказа Евросоюза (ЕC) от газа из России была запланирована на 26 марта, однако теперь ее перенесли на более поздний срок. Новая дата пока не озвучена.

«ЕС откладывает публикацию дорожной карты по поэтапному отказу от российского газа, и, возможно, изначальный план окончательно отказаться от него к 2027 году также может быть скорректирован», — отметил независимый газовый аналитик Том Марцек-Мансер, слова которого приводит агентство Bloomberg.

В январе глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала план, предусматривающий полный отказ от российского газа и одновременно снижение цен на него.

