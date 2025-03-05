Фигуранта дела о теракте против генерала Кириллова оставили под арестом

Суд оставил под арестом фигуранта дела о теракте против генерала Кириллова

Московский городской суд оставил под арестом Рамазана Падиева (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — фигуранта дела о теракте в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает ТАСС.

Суд оставил без изменений решение суда первой инстанции.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Батухане Точиев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Падиев по указанию неизвестного куратора арендовали комнату в хостеле в Московской области для исполнителя преступления Ахмаджона Курбонова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). При этом деньги для оплаты убежища Точиев получал на свой счет, а его подельник лично ездил в хостел для их передачи.

Унесший жизни Кириллова и его помощника взрыв произошел 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве. Исполнителя теракта задержали на следующий день в подмосковной деревне Черное.

