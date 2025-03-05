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09:08, 5 марта 2025Экономика

Инвестор раскрыл способность Трампа сломить экономику Европы одним махом

Инвестор Целищев: 25 % пошлины США ударят по экспортным отраслям Евросоюза
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Если США введут 25-процентные пошлины на товары из Евросоюза, это «добьет» экспортоориентированные отрасли европейской экономики. О такой способности Вашингтона рассказал в беседе с агентством «Прайм» управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.

Важным фактором является и то, что нынешняя экономика ЕС при американском лидере Дональде Трампе представляет собой существенно более слабый механизм, чем при его первом президентском сроке. Если стороны не достигнут договоренностей, ситуация будет разворачиваться по негативному сценарию.

«США могут выбрать путь эскалации конфликта, а ЕС просто не сумеет быстро диверсифицировать рынки сбыта», — уточнил инвестор. Такие события повлекут за собой удар по отраслям, ориентированным на экспорт, упадет инвестиционная привлекательность и ухудшатся условия для европейского бизнеса. Больше всех пострадают автомобильная промышленность, машиностроение и аграрный сектор.

На рынке валют также грядут изменения: евро ослабнет по отношению к другим валютам, турбулентность на финансовых рынках возрастет.

По словам Целищева, наиболее вероятно выглядит условно-оптимистичный сценарий развития событий, при котором ЕС и США достигнут определенных компромиссов, и тогда потери окажутся не такими разрушительными.

С 2 апреля США введут новые пошлины на импортные товары, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он назвал это справедливым, поскольку такие страны, как Китай, Бразилия, Индия, Мексика, Канада, и ЕС десятилетиями взимали пошлины с американских товаров.

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