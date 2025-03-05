Кремль прокомментировал возможность переговоров по ядерной программе Ирана

Вопрос ядерной программы Ирана надо решать исключительно мирным путем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Россия готова сделать для этого все возможное. Соединенным Штатам [Америки] об этом известно», — указал пресс-секретарь президента.
Песков прокомментировал возможность переговоров по ядерной программе Ирана при посредничестве России. Он подчеркнул, что Москва видит потенциал для решения проблемы ядерной программы Тегерана дипломатическим способом. Пресс-секретарь президента напомнил, что Иран является союзником и партнером России.
Ранее Песков ответил на слухи об участии президента России Владимира Путина в переговорах США и Ирана. В Кремле не подтвердили, что российский лидер согласился выступить в качестве посредника.