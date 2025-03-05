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12:28, 5 марта 2025Мир

Кремль прокомментировал возможность переговоров по ядерной программе Ирана

Песков: Россия готова сделать все для решения проблемы ядерной программы Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer Iran / Reuters

Вопрос ядерной программы Ирана надо решать исключительно мирным путем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Россия готова сделать для этого все возможное. Соединенным Штатам [Америки] об этом известно», — указал пресс-секретарь президента.

Песков прокомментировал возможность переговоров по ядерной программе Ирана при посредничестве России. Он подчеркнул, что Москва видит потенциал для решения проблемы ядерной программы Тегерана дипломатическим способом. Пресс-секретарь президента напомнил, что Иран является союзником и партнером России.

Ранее Песков ответил на слухи об участии президента России Владимира Путина в переговорах США и Ирана. В Кремле не подтвердили, что российский лидер согласился выступить в качестве посредника.

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