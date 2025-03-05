Крупный российский ретейлер решил изменить цены

«Ъ»: «Ашан» предложил поставщикам снизить закупочные цены из-за укрепления рубля

Компания «Ашан» отправила письмо поставщикам, смысл которого в том, что из-за укрепления рубля тем следует снизить закупочные цены. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

В этом обращении компания напомнила, что долгое время шла навстречу производителям и принимала повышения цен, вызванные ослаблением курса российской валюты.

Свои предложения поставщики должны предоставить ретейлеру до 10 марта. При этом, как выяснило издание, другие торговые сети пока с аналогичными инициативами не выступали.

По данным на конец октября прошлого года, «Ашан» располагал в общей сложности 16 собственными торговыми марками в продовольственном и непродовольственном сегментах.

Весной 2024 года Минпромторг сообщил, что компания «Ашан» не планирует закрывать или продавать магазины в России. Более того, она даже пообещала продолжить работу в РФ.