«Ашан» подал заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа с Птенчиком

Представители дочерней компании французской ретейл-группы Auchan — ООО «Ашан» — подали заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа. Об этом сообщает портал RB.ru.

Отмечается, что заявку в ведомство юридическое лицо «Ашана» подало 25 октября, на следующий день после распространившейся информации о намерении материнской компании продать свой главный российский актив и уйти из страны. Согласно заявке, «дочка» французской ретейл-группы хочет зарегистрировать новый товарный знак и начать выпускать под обновленным брендом продукты питания, косметику, безалкогольные напитки, игрушки и другие виды продукции. Речь идет о классах 03, 05, 16, 28, 29, 30, 31, 32 и 35 по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

В «Ашане» сообщили, что в настоящее время компания работает над развитием линейки продуктов для детей от трех до десяти лет под маркой «Ашан Красная птица Kids». Главным персонажем линейки, как уточняется, станет персонаж Птенчик. «Он будет присутствовать на каждой упаковке детской линейки товаров», — пояснили в пресс-службе компании.

В настоящее время у «Ашана» есть в общей сложности 16 собственных торговых марок (СТМ) в продовольственном и непродовольственном сегментах. Сейчас в ассортименте магазинов розничной сети числятся более 7,5 тысячи наименований товаров СТМ. В среднесрочной перспективе их может стать больше, заключили в пресс-службе.

Информация о планах Auchan продать свой российский бизнес и покинуть страну стала распространяться в крупных французских газетах 24 октября. La Lettre со ссылкой на источники сообщила, что ретейл-группа к тому времени уже нашла «местного покупателя», а сделку планирует завершить в обозримой перспективе. Собеседники Le Figaro утверждали, что группа выбирает между двумя потенциальными покупателями и пока окончательно не определилась с новым владельцем ООО «Ашан». В дочерней компании Auchan тогда отказались комментировать «рыночные слухи».

На следующий день после этого газета Le Monde сообщила, что новым владельцем российских филиалов французской ретейл-группы, скорее всего, станет Газпромбанк. В свою очередь «Коммерсантъ» к числу главных претендентов на ООО «Ашан» отнес «Ленту» и X5 Group, которые не стали ни опровергать, ни подтверждать эту информацию.

Впрочем, в независимости от итогового выбора покупателя выгода Auchan от продажи своего бизнеса в РФ вряд ли окажется значительной, сходятся во мнении эксперты. При рыночной стоимости ООО «Ашан» в 60-70 миллиардов рублей «реальная» стоимость российского актива французской группы, скорее всего, окажется в районе 30 миллиардов с учетом обязательного дисконта для любой западной компании, покидающей рынок РФ. Вывезти же из страны Auchan удастся не более 5 процентов. Как подчеркивал глава российского Минфина Антон Силуанов, обязательный дисконт при продаже бизнеса компаний из «недружественных» стран составит 60 процентов от рыночной стоимости предприятий, а добровольный взнос в федеральный бюджет — 35 процентов.