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13:49, 5 марта 2025Экономика

Курс евро поднялся до максимума с 18 февраля

Курс евро на межбанковском рынке РФ поднялся выше 96 рублей впервые с 18 февраля
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В ходе торгов на межбанковском рынке в среду, 5 марта, курс евро поднялся до максимума с 18 февраля и преодолел отметку в 96 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки «Финам».

На максимуме котировки европейской валюты достигали отметки примерно в 96,17 рубля. К 13:35 по московскому времени курс незначительно снизился до 96 рублей. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 0,7 процента. В это же время курс доллара на межбанковском рынке опустился на 0,09 процента и составил 89,68 рубля.

Официальный курс евро на 5 марта оказался на уровне в 93,9 рубля. Руководство ЦБ повысило котировки на 1,05 рубля. Котировки американской валюты установили на отметке в 89,24 рубля, а юаня — на уровне в 12,19 рубля.

Еще во второй половине февраля глава отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов указывал на признаки технического перегрева рубля после продолжительного периода укрепления российской валюты. Геополитический фактор, отмечал эксперт, начинает в меньшей степени влиять на курс рубля. Признаков какого-либо прогресса в переговорах РФ и США по поводу прекращения боевых действий на Украине пока не наблюдается, что не способствует укреплению российской валюты. В дальнейшем, полагает Локтюхов, курсы мировых резервных валют с большой долей вероятности начнут вновь расти.

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