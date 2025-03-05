Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:07, 5 марта 2025Бывший СССР

Латвия захотела передать ВСУ авто пьяных водителей

LSM: Латвия передаст ВСУ автомобили пьяных водителей
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Латвия безвозмездно передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 30 конфискованных у пьяных водителей автомобилей. Об этом пишет LSM.

Всего планируется передать 31 автомобиль. Их конфисковали у водителей за вождение в нетрезвом виде. Общая сумма стоимости партии транспортных средств составляет почти 100 тысяч евро (около 9 миллионов 400 тысяч рублей).

Автомобили поступят как в ВСУ, так и в национальную гвардию Украины, а также в органы местной власти. Это уже не первая поставка машин, конфискованных у пьяных водителей в Латвии. Всего Рига с 2023 года передала Киеву около 700 единиц транспорта.

Ранее в Грузии депутат парламента Ираклий Заркуа назвал Латвию «самым большим врагом Украины». Он также удостоил такого звания Литву и Эстонию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле раскрыли одну деталь переговоров между Россией и США

      Лоза отказался поддерживать Буйнова после ДТП с пенсионеркой

      Под Москвой мертвую пациентку с перебинтованной головой нашли на чердаке больницы

      Названы цены новых iPad в России

      На Западе увидели мрачное послание России в ударе по полигону ВСУ

      Крупный российский ритейлер решил изменить цены

      В Кремле прокомментировали поиск Белоруссией редкоземельных металлов

      Заммэра российского города задержали по подозрению во взятке

      Иностранная авиакомпания продлила приостановку рейсов в Россию

      Дачников призвали не выбрасывать в мусор один вид отходов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше