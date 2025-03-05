LSM: Латвия передаст ВСУ автомобили пьяных водителей

Латвия безвозмездно передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 30 конфискованных у пьяных водителей автомобилей. Об этом пишет LSM.

Всего планируется передать 31 автомобиль. Их конфисковали у водителей за вождение в нетрезвом виде. Общая сумма стоимости партии транспортных средств составляет почти 100 тысяч евро (около 9 миллионов 400 тысяч рублей).

Автомобили поступят как в ВСУ, так и в национальную гвардию Украины, а также в органы местной власти. Это уже не первая поставка машин, конфискованных у пьяных водителей в Латвии. Всего Рига с 2023 года передала Киеву около 700 единиц транспорта.

Ранее в Грузии депутат парламента Ираклий Заркуа назвал Латвию «самым большим врагом Украины». Он также удостоил такого звания Литву и Эстонию.