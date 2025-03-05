Лукашенко сравнил Трампа с бульдозером

Лукашенко: Трамп как бульдозер прошел по США и победил на выборах президента

Президент США Дональд Трамп как бульдозер прошел по США, победив на выборах главы государства в 2024 году. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, опубликованном в социальной сети X.

«Когда он (Дональд Трамп — прим. «Ленты.ру») победил [на выборах], я прямо сказал, что он как бульдозер прошел по Соединенным Штатам Америки и победил», — сказал глава государства.

Он отметил, что считает победу американского президента на выборах невероятной. Кроме того, по его словам, Трамп также является «невероятным человеком».

В ноябре 2024 года Александр Лукашенко, комментируя итоги выборов в США, назвал проигравшего кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис героической женщиной и посоветовал ей не плакать. По его словам, она «носом в нос» шла с Дональдом Трампом.