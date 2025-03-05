В США добились успеха в «воскрешении» мамонта

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences вывела новый вид мышей на основе генных материалов мамонтов. На это обратило внимание издание The Register.
Специалисты фирмы собрали генетические материалы, оставшиеся от шерстистых мамонтов и слонов. На их основе удалось вывести новый вид мышей с густой шерстью и свойствами, обеспечивающими адаптацию к холодному климату. Ученые из США заявили, что их открытие является одним из шагов по «воскрешению» мамонтов, которые перестали населять Землю около 4 тысяч лет назад.
Сотрудники Colossal Biosciences добились успеха, модифицировав семь генов одновременно с помощью генной инженерии. Им удалось вывести мышей с текстурой и толщиной шерсти в соответствии с основными фенотипами шерстистого мамонта. Команда ученых полагалась на 59 геномов шерстистого, колумбийского и степного мамонтов, самому старого образцу из которых было более 1,2 миллиона лет.
«Теперь мы можем проектировать и конструировать сложные генетические адаптации, имеющие глубокие последствия для будущего мультигенного воскрешения и инженерии», — отметил соучредитель компании профессор Джордж Черч. По словам сооснователя Colossal Biosciences Бена Ламма, ученые научились воспроизводить сложные генетические комбинации, на создание которых у природы ушли миллионы лет. Ламм также назвал конечной целью проекта выведение шерстистого мамонта.
В сентябре 2024 года международная группа ученых заявила, что одной из причин вымирания шерстистых мамонтов могла быть аллергия. Это могло привести к трудностям в поиске пищи, воды и партнеров для размножения.