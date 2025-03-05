Момент выстрела водителя BMW в экс-возлюбленную в Петербурге попал на видео

Момент выстрела водителя BMW X5 в экс-возлюбленную в Петербурге попал на видео

На видео попал момент выстрела водителя BMW X5 в свою бывшую возлюбленную на Кронверском проспекте в Петербурге недалеко от ИТМО. Его опубликовал Telegram-канал «Топ новости Петербурга».

На кадрах видно, что 38-летняя женщина переходила трамвайные пути в сопровождении еще одного человека, сзади подбежал мужчина, державший в руках предмет, напоминающий пистолет. Он направил его в сторону жертвы, она упала на асфальт, после чего стрелок убежал. Позднее женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, ее оперируют.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, в городе был введен план «Перехват». Иномарку с водителем без признаков жизни нашли возле дома 55 корпус 1 по Малому проспекту Васильевского острова, у 53-летнего подозреваемого было огнестрельное ранение головы.

Причиной случившегося могла стать ревность, пара рассталась за неделю до инцидента из-за вспышек агрессии со стороны мужчины. У него имеется криминальное прошлое, он занимался незаконным обналичиванием денежных средств.