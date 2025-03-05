Москвичам пообещали дождь и гололедицу

Гидрометцентр: В Москве в среду ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица

В среду, 5 марта, в Москве и Подмосковье ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица. Такую погоду жителям столичного региона пообещали на сайте Гидрометцентра.

По информации специалистов, днем столбики термометров покажут плюс два-четыре градуса Цельсия. «Облачно с прояснениями. Небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами гололедица», — отметили в Гидрометцентре. Ветер будет дуть в западном направлении со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в начале следующей недели в столице потеплеет до плюс 10 градусов.