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09:40, 5 марта 2025Экономика

Москвичам пообещали дождь и гололедицу

Гидрометцентр: В Москве в среду ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В среду, 5 марта, в Москве и Подмосковье ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица. Такую погоду жителям столичного региона пообещали на сайте Гидрометцентра.

По информации специалистов, днем столбики термометров покажут плюс два-четыре градуса Цельсия. «Облачно с прояснениями. Небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами гололедица», — отметили в Гидрометцентре. Ветер будет дуть в западном направлении со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в начале следующей недели в столице потеплеет до плюс 10 градусов.

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