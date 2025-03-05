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12:11, 5 марта 2025Экономика

На месте сгоревшего OBI появится акватермальный комплекс

На месте сгоревшего OBI в ТЦ «Мега Химки» возведут акватермальный комплекс
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На месте сгоревшего гипермаркета OBI в подмосковных Химках появится акватермальный комплекс под названием «Аэротермы». Об этом со ссылкой на пресс-службу компании «Мега» сообщает агентство РИА Новости.

Для реализации этого проекта на территории торгового центра «Мега Химки» возведут здание общей площадью 13,5 тысячи квадратных метров, которое будет интегрировано в «Мега Химки». «На территории торгового центра будут размещены бани, сауны и хаммамы, бассейны, спа, кафе и рестораны, а на уличной территории комплекса — всесезонные термальные бассейны, зоны отдыха, загара и развлечений», — поделился информацией представитель компании «Мега». По его словам, общий объем инвестиций в совместный с инвестиционной компанией «Квантум групп» проект составит 3 миллиарда рублей. Открыть зону отдыха собираются в четвертом квартале 2027 года.

Пожар в гипермаркете OBI на Ленинградском шоссе произошел 9 декабря 2022 года. В результате здание было практически полностью разрушено.

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