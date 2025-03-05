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21:20, 5 марта 2025Бывший СССР

На Украине призвали готовиться к жесткому давлению из-за отношений Киева с США

Политолог Фесенко призвал Украину готовиться к жесткому давлению со стороны США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Украинский политолог Владимир Фесенко в интервью радио NV призвал республику готовиться к жесткому давлению из-за отношений Киева и США.

«Не надо ждать, что все будет хорошо, давление на Украину продолжится», — подчеркнул он, напомнив, что соглашение по ресурсам с Вашингтоном еще не подписано, и Соединенные Штаты попытаются изменить условия в лучшую для себя сторону.

Фесенко назвал это дополнительным вызовом для страны. Политолог также отметил, что США могут использовать в качестве инструмента давления приостановку поставок вооружений. Возможное потепление в отношениях двух стран будет медленным и прохладным, заключил он.

Ранее стало известно, что США перестали делиться с Украиной разведывательными данными для ударов вглубь территории России дальнобойным оружием. Однако директор ЦРУ Джон Рэтклифф предположил, что США в скором времени могут возобновить отправку Украине разведывательных данных, несмотря на нынешнюю паузу.

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