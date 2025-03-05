Shaman не смог добиться права на товарный знак «Я русский»

Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации товарного знака «Я русский»

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под сценическим именем Shaman, не смог добиться регистрации Роспатентом товарного знака «Я русский», совпадающего с названием одной из его песен. Об этом со ссылкой на оценку экспертов пишет Telegram-канал Baza.

Соответствующую заявку исполнитель подал в октябре прошлого года, а в конце февраля в карточках регистрации появился статус «Уведомление о результатах проверки соответствия». Патентный поверенный Кирилл Митягин указал, что такой статус присваивается в случае предварительного отказа, а при одобрении появляется отметка «Решение о регистрации».

Дронов хотел получить право на соответствующее наименование для 18 категорий товаров и услуг, в том числе на продажу алкоголя, шампуней, гелей для волос, ароматизаторов воздуха и игрушек для взрослых.

Одной из возможных причин отказа могло стать противодействие депутатов Госдумы и патриотических организаций, таких как «Ветераны России». В том числе их возмутила привязка словосочетания «я русский» к алкогольной продукции. Также авторы обращения подчеркивали, что принадлежность к национальности не может выступать в качестве бренда.

У юристов Дронова есть полгода на то, чтобы ответить на доводы ведомства. Если отказ подтвердится, то далее исполнитель может обратиться в Палату по патентным спорам и в суд. Сам певец утверждал, что основной целью попытки зарегистрировать бренд является защита репутации, чтобы кто-то другой не воспользовался им в своих целях.

Позднее заявление на регистрацию знака в Роспатент подал депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов. По его словам, он хочет сделать бренд общедоступным, чтобы на нем никто не зарабатывал.