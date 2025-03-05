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19:51, 5 марта 2025Путешествия

Пассажир встал перед движущимся самолетом, попытался остановить взлет и попал на видео

BioBioChile: Пассажир Latam Airlines попытался остановить взлет самолета в Чили
Мария Борисова
Мария Борисова

Пассажир авиакомпании Latam Airlines опоздал на рейс и выбежал на взлетно-посадочную полосу, чтобы остановить самолет. Инцидент попал на видео, которое публикует портал BioBioChile.

3 марта 29-летний мужчина должен был лететь из Пуэрто-Монте в Консепсьон, Чили. Не успев на посадку, он встал перед движущимся лайнером и попытался остановить взлет.

Примерно через минуту к нарушителю подбежал сотрудник авиагавани. Впоследствии мужчину задержали. Отмечается, что ранее его уже арестовывали за кражу и угрозы.

Ранее в США опоздавшие на рейс пассажиры попытались силой прорваться в самолет. Они ввязались в стычку с персоналом и выплеснули кофе в лицо одному из сотрудников.

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