Пассажиры самолета в Узбекистан застряли в России из-за отмены рейса

Пассажиры Uzbekistan Airways застряли во Внуково из-за отмены рейса в Ташкент

Рейс Uzbekistan Airways в Узбекистан отменили по техническим причинам, из-за чего пассажиры застряли в России. Подробности сообщаются в Telegram-канале перевозчика.

5 марта самолета Boeing 767-300 должен был вылететь из московского аэропорта Внуково в Ташкент, однако отправление отменили. Авиакомпания пообещала доставить участников рейса по месту назначения альтернативными рейсами 5 и 6 марта.

Отмечается, что на время ожидания людей поселили в гостинице.

Ранее в Екатеринбурге россияне столкнулись с многочасовой задержкой рейса в Гоа. Пассажирам пришлось ждать, пока из Москвы прибудет мастер с запчастями для починки самолета.