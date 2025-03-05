Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:14, 5 марта 2025Путешествия

Пассажиры самолета в Узбекистан застряли в России из-за отмены рейса

Пассажиры Uzbekistan Airways застряли во Внуково из-за отмены рейса в Ташкент
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Рейс Uzbekistan Airways в Узбекистан отменили по техническим причинам, из-за чего пассажиры застряли в России. Подробности сообщаются в Telegram-канале перевозчика.

5 марта самолета Boeing 767-300 должен был вылететь из московского аэропорта Внуково в Ташкент, однако отправление отменили. Авиакомпания пообещала доставить участников рейса по месту назначения альтернативными рейсами 5 и 6 марта.

Отмечается, что на время ожидания людей поселили в гостинице.

Ранее в Екатеринбурге россияне столкнулись с многочасовой задержкой рейса в Гоа. Пассажирам пришлось ждать, пока из Москвы прибудет мастер с запчастями для починки самолета.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп оставил в силе запрет на военную помощь Украине. Примирительное послание Зеленского не помогло

      Вице-президент Вэнс избавился от дома в США

      Стало известно о способном сдержать «российское вторжение» ядерном оружии Европы

      Меган Маркл сохранила одну вещь со съемок в «Форс-мажорах»

      В российском регионе девятерых подростков осудили на сроки до двух лет за хулиганство

      Планирующим покупку квартиры в 2025 году россиянам дали совет

      Участник СВО год не мог уволиться из армии после рождения тройни

      Пассажиры самолета в Узбекистан застряли в России из-за отмены рейса

      Министр МВД раскрыл количество найденных благодаря камерам видеонаблюдения преступников

      Известная ведущая объявила об уходе с телевидения после 37 лет работы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше