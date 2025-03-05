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14:21, 5 марта 2025Мир

Политолог оценил перспективы визита Макрона и Стармера в США

Политолог Трухачев: Трамп не пустит на порог Стармера, Макрона и Зеленского
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pool / Globallookpress.com

Политолог Вадим Трухачев считает, что планируемый визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского в США обречен на провал. Его цитирует «Взгляд».

Белый дом не воспринимает их как полноценных политиков, убежден эксперт. Поэтому президент США Дональд Трамп их «даже не пустит на порог» с «бумажкой» по урегулированию украинского конфликта, которую разработали Лондон, Париж и Киев.

«Во-первых, Зеленский в его глазах очень сильно "проштрафился". И особых перспектив изменения я не вижу. Макрона Трамп не воспринимает как полноценного политика. Тем более популярность французского президента внутри его же страны стремится к нулю. Ну а рейтинги Стармера выше плинтуса, кажется, и не поднимались», — сыронизировал эксперт.

Что касается плана, продолжил Трухачев, то там перечислены отдельные предложения, в частности, перемирие в небе и на море. Однако Вашингтон, скорее всего, не захочет рассматривать его в отрыве от создания новой общей концепции безопасности в Европе. Более того, план не содержит и намека на разрешение причин украинского кризиса.

«Потому что этого понимания нет ни у Киева, ни у Парижа, ни у Лондона. В Белом доме это прекрасно осознают, поэтому вести обсуждения с этой троицей нет смысла», — заключил он.

Ранее агентство The Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники писало, что Макрон и Стармер готовы поехать в Вашингтон вместе с Зеленским для совместного обсуждения конфликта на Украине с Трампом.

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