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11:03, 5 марта 2025Бывший СССР

Посол Украины в США рассказала о письме Зеленского Трампу

Посол Маркарова: В обращении к Конгрессу Трамп говорил о посте Зеленского в X
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

В обращении к Конгрессу президент США Дональд Трамп, упоминая письмо украинского лидера Владимира Зеленского, говорил о его посте в социальной сети X. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сообщение нашего президента Владимира Зеленского зачитал в своем обращении к нации президент Дональд Трамп и сказал: "Я ценю, что он написал это письмо"», — написала она.

Маркарова также заявила, что Киев находится в сложной ситуации, но продолжает развивать отношения с Вашингтоном.

Вечером 4 марта Владимир Зеленский опубликовал сообщение в социальной сети X, где заявил, что сожалеет о перепалке с американским лидером в Белом доме. Впоследствии Дональд Трамп заявил, что получил письмо украинского президента и сказал, что тот готов сесть за стол переговоров.

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