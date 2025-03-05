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11:40, 5 марта 2025Россия

Появились новые данные о состоянии раненной экс-возлюбленным на BMW россиянки

78.ru: За жизнь раненной экс-возлюбленным девушки в Петербурге борются врачи
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

За жизнь девушки, раненной экс-возлюбленным на BMW в Санкт-Петербурге, продолжают бороться врачи. Новые данные о состоянии пострадавшей россиянки появились у 78.ru.

По информации издания, камеры видеонаблюдения запечатлели момент стрельбы на Кронверкском проспекте, в которой ранило горожанку.

До этого сообщалось, что 53-летний мужчина несколько раз выстрелил в бывшую возлюбленную и скрылся. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Ее обидчика обнаружили в собственном BMW рядом с домом на Васильевском острове, мужчина не подавал признаков жизни. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Оперативники установили, что пара рассталась за неделю до инцидента, причиной стали вспышки агрессии со стороны мужчины.

В прошлом россиянин имел проблемы с законом, он занимался незаконным обналичиванием денежных средств.

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