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15:52, 5 марта 2025Путешествия

Пожилая пассажирка самолета вызвала гнев пользователей сети из-за одного грубого поступка

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Florian van Duyn / Unsplash

Пожилая пассажирка самолета авиакомпании United Airlines пересела на чужое место и вызвала гнев пользователей сети. О грубом поступке женщины написала очевидица на форуме Reddit.

По словам автора публикации, изначально нарушительница порядка сидела рядом с ней. Но вскоре решила занять свободное кресло в проходе рядом с дочерью и ее маленьким ребенком. «Было объявлено, что рейс полный, поэтому она знала, что это чужое место», — объяснила очевидица.

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Хозяин сиденья все же явился и попросил пассажирку пересесть. Но последняя предложила ему свое прежнее среднее место на два ряда позади, на что мужчина без споров согласился, оставшись при этом очень недовольным.

Пользователи сети разозлились на грубую женщину, заметив, что нельзя пересаживаться до того, как спросила разрешение. «Я бы с такой дамой не поменялся даже на место в первом классе», «Просто купите нужное место и заткнитесь», «Очень раздражает, когда люди садятся на твое место даже без предупреждения», — жаловались юзеры.

Ранее мать двухлетнего ребенка пожаловалась на попутчицу в самолете, из-за которой она больше никогда не хочет путешествовать с малышом. Из-за проблем с техническим обслуживанием пассажирам пришлось провести на взлетной полосе полчаса, и ребенок забеспокоился и начал кричать.

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