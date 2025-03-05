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22:01, 5 марта 2025Мир

В Белом доме назвали цель приостановки военной помощи Киеву

Белый дом: Приостановка военной помощи Украине нужна для ее пересмотра
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Приостановка военной помощи Украине нужна для ее пересмотра, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

Во время брифинга она назвала цель временной приостановки военной помощи Киеву.

«В Совете национальной безопасности мне сказали, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины... Это пауза для пересмотра», — подчеркнула представитель американской администрации.

Ранее Левитт заявила, что только президенту США Дональду Трампу решать, восстанавливать ли поставки помощи Украине. По ее словам, глава Украины Владимир Зеленский не понимает то, что в рамках «любой хорошей сделки обе стороны уйдут немного недовольными».

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