Продажи автомобилей в России поставили антирекорд

АЕБ: В России поставлен десятилетний антирекорд по продажам автомашин

В России сохранится тренд на сокращение продаж автомобилей. Об этом заявил председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев. Его процитировало ТАСС.

По его словам, в феврале 2025 года был поставлен десятилетний (за исключением февраля 2023 года) антирекорд по продажам автомашин. Однако в ассоциации надеются, что ситуация выровняется и рынок скорректируется во втором полугодии за счет поддержки спроса со стороны государства.

Как подчеркнули в комитете, общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в последний месяц зимы составили 79,9 тысячи единиц. По сравнению с февралем 2024 года, это на 24 процента меньше. За январь-февраль 2025 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ упали на 10,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Причины такой динамики в ассоциации объяснили ростом утилизационного сбора, дорогими кредитами, а также налоговыми изменениями.

Ранее были опубликованы данные Минпромторга, согласно которым в феврале 2025 года суммарные объемы продаж новых легковых автомобилей в России сократились на 25 процентов и дошли до 77,3 тысячи единиц.