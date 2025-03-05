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09:21, 5 марта 2025Россия

Путин подписал указ о назначении врио губернатора Новгородской области

Путин подписал указ о назначении Дронова врио губернатора Новгородской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metze l/ Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дронова временно исполняющим обязанности (врио) губернатора Новгородской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю: назначить Дронова Александра Валентиновича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором», — говорится в указе.

Днем ранее, 4 марта, Путин утвердил первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова на посту врио главы региона. Пост руководителя региона Дронов занял вместо Андрея Никитина, которого глава государства снял с должности 7 февраля.

Дронов — выпускник четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.

ЖЗЛ
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