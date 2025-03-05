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19:42, 5 марта 2025Бывший СССР

В Раде опровергли подготовку закона о постановке на воинский учет с 14 лет

В Раде назвали фейком подготовку закона о постановке на воинский учет с 14 лет
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Максим Саврасов назвал фейком свое интервью про подготовку закона о постановке на воинский учет украинцев с 14 лет. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сайт 44.ua вчера опубликовал мое фейковое интервью о подготовке к мобилизации с 14 лет. Новость перепечатали многие СМИ и телеграм-каналы. Такого разговора не было. Используйте надежные источники информации», — заявил парламентарий.

В распространившемся фейковом интервью Саврасов «сообщал», что Верховная Рада планирует изменить процесс сбора данных о молодых украинцах. В материале также говорилось, что учебные заведения на Украине якобы начнут хранить медицинские данные о юношах.

Ранее генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Романенко призвал Киев снизить возраст мобилизации. По его словам, мобилизация должна охватывать граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

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