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11:29, 5 марта 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности стрельбы по россиянке водителем BMW

В Петербурге водитель BMW 9 раз выстрелил в экс-возлюбленную из-за отказа
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости После стрельбы водителя BMW по экс-возлюбленной в российском регионе возбудили дело

Кадр: Telegram-канал ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге водитель BMW девять раз выстрелил в 38-летнюю бывшую возлюбленную, она получила шесть пуль. Подробности произошедшего опубликовала «Фонтанка.ру» в среду, 5 марта.

По данным издания, в тот вечер пострадавшая была со свой сестрой. Именно она сообщила полицейским о личности стрелка. По ее словам, злоумышленником оказался 50-летний бывший мужчина родственницы, проживавший в отеле на Малом проспекте Петроградской стороны. В номере его не оказалось. Его обнаружили позже в автомобиле на Васильевском острове.

По информации «Фонтанки.ру», отвергнутый мужчина — бизнесмен из Великих Лук. Вечером 4 марта он устроил стрельбу у театра «Балтийский дом», расположенного на Кронверкском проспекте накануне вечером. Выпустив девять пуль, он скрылся. Прохожие вызвали скорую пострадавшей. Она госпитализирована в Мариинскую больницу. Врачи диагностировали у нее шесть проникающих огнестрельных ранений и перелом голени и бедра. Сейчас она находится в шоковой реанимации.

Ранее сообщалось, что после стрельбы по женщине на Кронверкском проспекте следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

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