После стрельбы водителя BMW по экс-возлюбленной в российском регионе возбудили дело

В Петербурге СК возбудил дело после стрельбы водителя BMW по экс-возлюбленной

В Санкт-Петербурге возбудили дело после стрельбы по женщине на Кронверском проспекте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Дело расследуется по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. По данным следствия, вечером 4 марта мужчина несколько раз выстрелил в свою знакомую и скрылся на машине. Потерпевшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Позже мужчину нашли на Малом проспекте Васильевского острова в автомобиле с огнестрельным ранением.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

О стрельбе по женщине стало известно ранее, 4 марта. Момент выстрела попал на видео — на кадрах было видно, как женщина переходила трамвайные пути в сопровождении еще одного человека, сзади подбежал мужчина, державший в руках предмет, напоминающий пистолет. Он направил его в сторону жертвы, после чего женщина упала на асфальт, а мужчина уехал на BMW X5.

Причиной случившегося могла стать ревность, пара рассталась за неделю до инцидента из-за вспышек агрессии со стороны мужчины.