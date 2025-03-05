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08:30, 5 марта 2025Забота о себе

Раскрыты способы обратить вспять процесс уменьшения пениса после 40 лет

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ian Schneider / Unsplash

Американские урологи Джеймс Элист и Джастин Хоуман объяснили, почему после 40 лет размер пениса может визуально уменьшиться, и раскрыли способы обратить вспять этот процесс. Их рекомендации приводит издание Daily Mail.

Хоуман рассказал, что с возрастом пенис может казаться меньше из-за лишнего веса. По его словам, жировая прослойка вокруг живота и над лобковой костью может частично скрыть основание полового органа, из-за чего он кажется короче.

Еще одной причиной уролог назвал возрастное снижение эластичности кожи. Из-за потери упругости эпидермиса мошонка обвисает, и может создаваться впечатление, что пенис стал короче, особенно в неэрегированном состоянии. Также визуальное уменьшение полового члена может быть вызвано снижением уровня тестостерона. Из-за этого мошонка может сморщиваться, а эрекция ухудшается, вследствие чего пенис кажется визуально меньше, даже если на самом деле его размер не изменился, уточнил Хоуман.

Чтобы избежать возрастного уменьшения гениталий после 40 лет или обратить этот процесс вспять, уролог Элист посоветовал мужчинам следить за весом. «Мужчины с избыточным весом могут [визуально] увеличить длину пениса на 2,5 сантиметра, сбросив от 13 до 20 килограммов», — рассказал он. В этом, по его словам, поможет сочетание диеты, кардионагрузок и силовых тренировок.

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В свою очередь, Хоуман считает, что справиться с этой проблемой поможет устранение проблем с эрекцией. По его словам, многие мужчины выбирают для лечения эректильной дисфункции препараты типа «Виагры», однако в этом вопросе решающее значение играет улучшение работы сердца.

«Половой член — это сосудистый орган, это означает, что он нуждается в сильном притоке крови как для эрекции, так и для поддержания целостности его тканей», — объяснил уролог. Он уточнил, что плохое состояние сердечно-сосудистой системы, вызванное диабетом, высоким уровнем холестерина или гипертонией, может привести к ухудшению кровотока и образованию рубцов тканей пениса. Поддержать здоровье сердца, по его словам, помогут регулярные физические упражнения, сбалансированное питание и при необходимости медикаментозная терапия.

Ранее сексолог Софи Роос предупредила мужчин об особенно вредных для пениса игрушках. По ее словам, опасными могут быть устройства, используемые для помещения в мочеиспускательный канал — трубки, по которой моча выводится из организма как у мужчин, так и у женщин.

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