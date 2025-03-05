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09:47, 5 марта 2025Экономика

Просрочка по кредитным картам в России обновила рекорд

Просрочка по кредитным картам в январе поднялась выше 0,5 трлн рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По итогам января проблемные долги россиян по кредитным картам, то есть просроченные более чем на 90 дней, выросли более чем на четверть (27 процентов) в годовом выражении, впервые превысив 0,5 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро» пишет Forbes.

Такая задолженность теперь составляет 11,5 процента от всего портфеля, а обеспечивают ее 8,2 процента от действующих кредитных карт. Между тем совокупный портфель кредиток в первый месяц 2025 года достиг 4,4 триллиона рублей, что почти на треть больше, чем годом ранее.

Как отмечает гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин, в целом рост просрочки соответствует росту всего портфеля и пока «плохие» долги не выглядят угрозой для банковской системы. Такую задолженность кредитные организации переварить смогут.

Директор по развитию кредитных карт ОТП Банка Сергей Ходинский отметил, что рост просрочки наблюдается у клиентов с несколькими кредитными продуктами. Причем если у них возникли финансовые трудности, то кредитки становятся первым пунктом для экономии. По его словам, такое поведение вполне объяснимо, потому что просрочка по ипотеке или за автомобиль, находящийся в залоге, чревата потерей имущества, а неплатежи по картам только ухудшат кредитную историю.

Также собеседники издания считают, что темпы прироста «плохих» долгов в 2025 году окажутся ниже, чем в 2024-м, потому что Центробанк ужесточил меры по охлаждению необеспеченного потребительского кредитования.

Ранее сообщалось, что в декабре средний размер лимитов по кредитным картам опустился ниже отметки в 100 тысяч рублей, до 98,8 тысячи. Однако в январе 2024 года он составлял 85,4 тысячи рублей.

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