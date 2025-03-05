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14:31, 5 марта 2025Забота о себе

Россиянам назвали разрушающие здоровье не меньше сигарет продукты

Проктолог Смирнова: Колбаса и сосиски увеличивают вероятность рака кишечника
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Колбаса и сосиски увеличивают вероятность развития рака кишечника не меньше сигарет, заявила проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Смирнова указала, что все продукты, изготовленные из переработанного мяса, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) относит к канцерогенам первой категории наравне с табаком и асбестом. Однако, по словам врача, это не означает, что сосиски, колбасу и бекон надо полностью исключить из рациона.

Безопасной для здоровья нормой мясной гастрономии Смирнова назвала не более 150-200 граммов в неделю. При этом максимально допустимым количеством ученые считают около 350 граммов переработанного мяса в неделю, что соответствует 50 граммам продукта в день, уточнила она.

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Вместо сосисок и колбасы врач рекомендовала есть больше натурального мяса и рыбы, а также свежих овощей и фруктов — эти продукты помогут сохранить здоровье кишечника и оставаться стройными.

Ранее онколог, доктор медицинских наук Александр Серяков указал на связь между ожирением и раком кишечника. По словам врача, в жировой ткани людей с лишним весом накапливаются вещества цитокины, провоцирующие воспалительные процессы в кишечнике и создающие благоприятную среду для роста опухолей.

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