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06:22, 5 марта 2025Экономика

Россиянам рассказали о нюансах удержания за долги страховой пенсии

Финансист Леонова: Удержанию за долги подлежит не более 50 % страховой пенсии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Удержание средств за долги разрешается даже с пенсионных выплат, если суд вынес соответствующее решение. Однако и в этом случае есть исключение, сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

Она пояснила, что в основном речь идет о задолженностях — по коммунальным платежам, по кредитам в банке, по приобретению в рассрочку. «По всем этим видам возможно регулярное взыскание части сумм из пенсии до полного погашения задолженности», — подчеркнула финансист.

По словам Леоновой, удержание из страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней возможно только при наличии исполнительных документов, решений органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, либо решения суда. Однако удержать могут не более 50 процентов страховой пенсии и фиксированной выплаты (с учетом ее повышения) к страховой пенсии. Вторая половина средств является неприкосновенной, резюмировала эксперт.

Ранее эксперты рассказали россиянам, что выселение за долги по коммуналке возможно лишь в крайнем случае. Так, изъять квартиру при наличии задолженностей за коммунальные услуги могут, если другие способы взыскания недоступны.

В свою очередь, аналитик Иван Ефанов заявил, что если россиянин набрал много кредитов, то в первую очередь ему стоит начать погашать тот, по которому самая большая ставка.

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