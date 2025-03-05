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17:39, 5 марта 2025Путешествия

Россияне сбежали от таксиста без оплаты в Таиланде и нарвались на критику в сети

Алина Черненко

Фото: Jorge Silva / Reuters

Российская пара отказалась платить таксисту в Таиланде, сбежала от него и нарвалась на критику местных жителей в сети. Соответствующий пост опубликован на странице Phuket Times в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на него обратило внимание местное издание The Thaiger.

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 5 марта, на популярном курорте Пхукет. «Все плохие люди собираются на Пхукете. Этот русский мужчина взял такси и отказался платить по прибытии в пункт назначения. Он просто вышел из машины и ушел. Водитель погнался за ним, но он молчал», — говорится в публикации.

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Пост вызвал волну критики со стороны тайцев, некоторые из которых поделились похожим опытом. «Меня обманули пять раз в прошлом месяце. Обычно они прячут деньги и показывают мне пустые кошельки. Затем они извиняются, снимая средства в банкомате и делая вид, что он не работает», — призналась одна из интернет-пользовательниц.

Однако некоторые юзеры призвали СМИ предоставить более подробную информацию об инциденте. Они предположили, что водитель мог потребовать дополнительную сумму за проезд, из-за чего пара отказалась платить.

Ранее на этом же тайском курорте пара британских туристов занялась сексом на заднем сиденье тук-тука и попала на видео. Девушка в коротком платье на глазах у окружающих залезла на колени парня для совершения сексуального акта.

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