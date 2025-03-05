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08:23, 5 марта 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили опорный пункт ВСУ на купянском направлении

Марочко: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Кондрашовке
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска в результате ударов авиабомбами поразили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кондрашовке и уничтожили несколько десятков украинских военных. Об атаке на купянском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«[Ударом] боеприпасом с планирующим модулем полностью уничтожен вскрытый взводный опорный пункт украинских боевиков, расположенный в населенном пункте Кондрашовка», — говорится в публикации.

Экс-военный добавил, что в результате удара могло быть уничтожено до 30 человек личного состава ВСУ, а также повреждены системы связи и разведки.

Ранее появились кадры удара фугасными авиабомбами (ФАБ-3000) по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в селе Комар. Как следует из публикации, под удар попала 37-я отдельная бригада морской пехоты украинских войск.

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