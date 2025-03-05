Российский депутат вызвал на бой главу района Дагестана из-за одного слова

В Дагестане депутат Исаков вызвал на бой главу Казбековского района Мусаева

В Дагестане депутат Рашид Исаков, представляющий село Хубар в Собрании депутатов Казбековского района, вызвал на бой главу муниципалитета Гаджимурада Мусаева, оскорбившись его словами. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как стало известно, скандал начался из-за разработанного Мусаевым генплана поселения, который не понравился жителям Хубара. В результате между ними и чиновником возник спор, в который вмешался Исаков. Парламентарий позвонил главе района и в ходе беседы тот оскорбительно высказался о противниках проектного документа, имена которых не уточнил. «Не хотите [генплан], идите вы ***** [на половой орган] тогда, вот примерно такой вопрос», — заявил, как утверждается, Мусаев.

Когда запись попала в сеть, чиновник извинился и пояснил, что его слова были адресованы «конкретным собеседникам», что Исаков принял на свой счет. В результате депутат решил вызвать Мусаева на боксерский поединок, написав ему соответствующее заявление, фото с которым приложено к посту.

В документе Исаков подчеркивает, что если глава Казбековского района не примет вызов, то парламентарий оставляет за собой право «набить морду» за личные оскорбления в любом другом месте, включая здание администрации муниципалитета.

Я готов выбить из твоего тела все те жиры, которых ты накопил за все эти годы, когда ты бессовестно жрал несправедливо полученные блага из исторических земель, принадлежащих жителям села Хубар Казбековского района. Рашид Исаков депутат Собрания депутатов Казбековского района Дагестана

В беседе с изданием «Подъем» Исаков также пояснил, что считает недопустимым поведение главы Казбековского района. «Он публично оскорбил, послал все наше село на три буквы, а потом переадресовал это двум личностям, — подчеркнул депутат. — У нас власть принадлежит народу, я представитель народа, а он слуга народа, как может слуга народа посылать власть?»

По его словам, Мусаев хотел «перекинуть» 236 гектаров земель Хубара другому селу, а когда жители начали возмущаться, чиновник якобы начал им угрожать, а также уволил дядю Исакова с поста директора местной школы.

В феврале в скандал также вмешался глава Дагестана Сергей Меликов. Он заявил, что собеседник «умело спровоцировал» Мусаева, который в результате не смог сдержать эмоций «отстаивая законное решение».

Ранее в Крыму кандидат в депутаты подрался с ветераном специальной военной операции. Причиной конфликта стало парковочное место. Как выяснилось, военному показалось, что автомобиль политика перекрывает дорогу пешеходам.