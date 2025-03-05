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02:01, 5 марта 2025Забота о себе

Секс-коуч объяснила новый тренд на «наноотношения»

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: La Famiglia / Shutterstock / Fotodom

Секс-коуч Габриэль Кассель объяснила феномен так называемого «наношипа», или наноотношений — тренда, набирающего популярность в соцсетях. Ее мнение приводит издание Men's Health.

К наношипам Кассель относит связь, которая иногда могут продлиться не дольше нескольких секунд. «Краткий (взаимный!) секс глазами, который у вас был с незнакомцем в метро? Это наношип. Атмосфера флирта между вами и человеком, который в те же минуты заходит за кофе? Это тоже наношип», — объяснила она. При этом она подчеркнула, что такие отношения никогда не заканчиваются ни свиданием, ни сексом.

Как только наношип с кокетничающим незнакомцем переходит к обмену телефонными номерами, переписки, планированию свиданий или поцелуям, он перестает быть наношипом и превращается во что-то другое

Габриэль Кассельсекс-коуч

По словам коуча, раньше у этих взаимодействий не было определенного названия. Однако она уверена, что таким взаимодействиям нужно название, потому что они, несмотря на свою краткость, могут сильно влиять на жизнь человека.

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Ранее к коучу по отношениям Джейн Грин обратилась женщина, возмущенная тем, что старший брат ее мужа мастурбирует в их доме, когда приезжает к ним в гости, и снимает это на видео. Грин заявила, что публикация подобных видео, снятых в доме автора письма, является грубым вторжением в ее личную жизнь.

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