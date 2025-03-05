Трамп охарактеризовал свои указы

Трамп назвал свои указы революцией здравого смысла

Президент США Дональд Трамп назвал свои указы «революцией здравого смысла», которая теперь должна прокатиться по всему миру. Об этом он упомянул во время выступления перед Конгрессом.

Помимо этого, политик упомянул, что уже подписал около 100 указов и предпринял более 400 политических действий. «За последние шесть недель я подписал около 100 исполнительных указов и предпринял более 400 исполнительных действий», — отметил Трамп.

По словам главы США, это является рекордом по «восстановлению здравого смысла, безопасности, оптимизма и благосостояния во всей нашей замечательной стране». Также Трамп заявил, что на каждое новое регулирующее требование в Штатах будет приходиться отмена 10 старых.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп установил рекорд по количеству принятых исполнительных указов. С момента инаугурации 20 января политик подписал множество указов, которые «начали перекраивать американские приоритеты внутри страны и за рубежом».