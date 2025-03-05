Трамп пообещал сделать США лидером в освоении космоса

Трамп заявил, что США установят флаг на Марсе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна будет лидером в освоении космоса и в будущем установит американский флаг на Марсе, а также далеко за его пределами. Об этом он упомянул, выступая перед Конгрессом.

«Мы будем покорять безграничные горизонты науки, вести человечество в космос, водрузим американский флаг на планете Марс и даже далеко за его пределами», — заверил политик.

Президент также подчеркнул, что его администрация намерена укрепить позиции Штатов как ведущей космической державы.

Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет возможен пилотируемый облет Марса или доставка на Землю образцов грунта с него. При этом, по мнению специалиста, высадка человека на Красную планету в ближайшие пять лет вряд ли осуществима.

До этого миллиардер и предприниматель Илон Маск сказал, что отдельные инциденты в рамках программы испытаний многоразовой транспортной системы Starship не повлияют на планы колонизации Марса.