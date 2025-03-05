Трамп уличил «Покахонтас» в желании затянуть конфликт на Украине

Трамп высмеял конгрессвумен США Уоррен, назвав ее Покахонтас

Президент США Дональд Трамп высмеял конгрессвумен США от Демократической партии Элизабет Уоррен, назвав ее Покахонтас и уличив в желании затянуть конфликт на Украине. Об этом сообщает New York Post.

Выступая перед палатами Конгресса США, Трамп отметил, что Вашингтон «направил сотни миллиардов долларов на поддержку обороны Украины». Американский лидер задал вопрос, кто из присутствующих хотел бы, чтобы украинский конфликт продлился еще пять лет.

«Покахонтас говорит да», — добавил Трамп, подразумевая Уоррен.

Конгрессвумен получила прозвище в честь героини мультфильма в связи с тем, что она неоднократно делала спорные заявления о своем индейском происхождении, пытаясь причислить себя к национальным меньшинствам США.

В ходе выступления перед Конгрессом Трамп также сравнил потраченные на Украину 350 миллиардов долларов, с которыми уговорили расстаться его предшественника Джо Байдена, с отнятой у ребенка конфетой.