Украина предлагала России аналог зерновой сделки в 2024 году

RT: РФ отказалась от предложенного Киевом аналога зерновой сделки в 2024 году

Украина через Турцию предложила России аналог зерновой сделки в ноябре 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале «Специально для RT».

Известно, что предложение от украинской стороны было передано Москве президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По поручению российского лидера Владимира Путина инициативу изучили в МИД и Минобороны страны.

«Поскольку предложения носили односторонний характер, было принято решение от них отказаться», — отмечается в публикации.

Ранее Путин заявил, что вины Москвы в отмене зерновой сделки нет. Глава государства также почеркнул роль турецкого лидера Эрдогана в том, что эта сделка была заключена.