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17:29, 5 марта 2025Из жизни

В Байкале на большой глубине нашли неизвестную науке слепую призрачную рыбу

В озере Байкал на глубине 800 метров нашли новый вид слепых рыб
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Иркутские биологи нашли новый вид рыбы в озере Байкал. Об этом пишет «Новосвят».

Необычную слепую рыбу ученые обнаружили подо льдом, на глубине более 800 метров. Вид предварительно назвали Baikalichthys tenebris (Байкальская темная рыба). Открытие сделали в рамках экспедиции Биологического института Иркутского научного центра СО РАН (ИНЦ СО РАН). По словам главы экспедиции Алексея Ковалева, рыба полностью слепа и не имеет пигментации, что делает ее практически прозрачной и похожей на призрака. Длина найденной особи составляет всего 12 сантиметров.

«Этот вид адаптировался к жизни в полной темноте на больших глубинах, где солнечный свет не проникает. У нее отсутствуют глаза, а тело покрыто тонкой слизью, защищающей от экстремального давления», — рассказал Ковалев. Baikalichthys tenebris питается мелкими рачками и органическими частицами, оседающими на дно. Вид обладает уникальной системой боковой линии, которая позволяет ему ориентироваться в пространстве с помощью вибраций воды.

В ходе экспедиции использовали глубоководный аппарат «Мир-2», который опускался под лед в районе Байкальского хребта. Температура воды на этой глубине не превышает 3,5 градуса Цельсия, а давление достигает 80 атмосфер.

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