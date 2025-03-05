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00:15, 5 марта 2025Мир

В ФРГ захотели предотвратить запуск «Северного потока — 2»

Bild: Власти Германии решают, как не допустить запуска «Северного потока — 2»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Правительство Германии называет реалистичным сценарий запуска газопровода «Северный поток-2» в результате договоренностей между Россией и США, и думает над тем, как это можно предотвратить. Об этом пишет Bild со ссылкой на правительственные источники.

Уточняется, что сейчас проводятся интенсивные консультации с целью определить, какие рычаги имеются в распоряжении Германии.

Ранее руководство Германии и Евросоюза прокомментировало слухи о скором запуске поставок газа по уцелевшей нитке газопровода «Северный поток-2». Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что проект не был сертифицирован и возобновление процесса даже не обсуждается.

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