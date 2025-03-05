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12:30, 5 марта 2025Россия

В Кремле ответили на вопрос о новом врио главы Новгородской области

Песков: Врио главы Новгородской области Дронов соответствует критериям региона
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Кандидатура Александра Дронова на пост временно исполняющего обязанности губернатора лучшим образом соответствует критериям, которые востребованы в Новгородской области. Так на вопрос о новом назначении чиновника ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Президент рассматривал различные кандидатуры (...) и пришел к выводу, что кандидатура Дронова наилучшим образом будет соответствовать», — прокомментировал назначение врио главы региона представитель Кремля.

О подписании Путиным указа о назначении Дронова стало известно сегодня, 5 марта.

Дронов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.

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