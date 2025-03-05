В мусорных мешках на обочине нашли останки расчлененной девочки

В США останки расчлененной девочки нашли в мусорных мешках на обочине

В штате Аризона, США, в мусорных мешках на обочине дороги нашли останки 14-летней девочки из племени апачи. Об этом сообщает WCJB.

Эмили Пайк жила отдельно от своей семьи в специальном общежитии для подростков. В конце января Пайк вышла из дома и не вернулась. Спустя неделю, 27 января, ее объявили пропавшей без вести. Тогда учредительница некоммерческой организации, помогающей Пайк, Аника Робинсон рассказала, что она часто сбегала из общежития.

Останки девочки нашли в округе Гила 14 февраля. Преступник расчленил тело, спрятал туловище, голову и ноги в мусорных мешках, а руки выкинул. 27 февраля полиция с помощью ДНК-теста подтвердила, что останки принадлежат Пайк.

Мать девочки рассказала, что та любила рисовать и планировала поступить в колледж, чтобы построить карьеру в сфере искусства. По ее словам, полицейские нашли трех подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Японии сотрудники железнодорожной станции в провинции Хиого обнаружили загадочные детские останки. Установить пол и точный возраст того, кому принадлежали кости, пока не удалось.

