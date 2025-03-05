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10:01, 5 марта 2025Спорт

В НХЛ оценили шансы на проведение матчей с участием игроков лиги и сборной России

Дэйли заявил, что не ожидает матчей с участием игроков НХЛ против сборной России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Билл Дэйли

Билл Дэйли. Фото: Maxim Thore / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли оценил шансы на проведение матчей между игроками лиги и сборной России. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не ожидаю ни одной игры с участием действующих игроков НХЛ», — заявил Дэйли.

4 февраля Международная федерация хоккея продлила санкции в отношении сборной России и не допустила команду к чемпионату мира 2026 года. При этом решение о выступлении россиян на Олимпиаде в Италии будет принято после выборов президента Международного олимпийского комитета в марте 2025-го.

В НХЛ российские игроки продолжают выступать без ограничений. Однако российская команда не получила приглашение на Турнир четырех наций, в котором приняли участие сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

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