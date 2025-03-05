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19:41, 5 марта 2025Наука и техника

В России начали клонировать скот

ТАСС: В России появится первый клонированный племенной бык
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lazy_Bear / Shutterstock / Fotodom

Российские биотехнологи приступили к созданию первого клонированного племенного быка, который позволит значительно увеличить прибыль за счет продажи семени. Разработкой занимается лаборатория «Альтраген» по заказу группы компаний «Прогресс Агро», сообщает ТАСС.

Для клонирования выбраны два элитных производителя пород джерси и герефорд. В криобанке уже заготовлено по 170 эмбрионов каждого из них, готовых к пересадке суррогатным матерям. Процесс клонирования обеспечит точную генетическую копию, а продуктивность животного будет зависеть от качеств исходного донора.

Ранее специалисты «Альтраген» успешно применили метод ручного клонирования для создания коровы-рекордсменки. Год назад на ферме в Краснодарском крае родилась Звездочка, генетическая копия голштинской коровы с выдающейся молочной продуктивностью — 18 тонн молока в год при средней норме 10–11 тонн.

По словам представителей компании, клонирование может стать важным инструментом для продовольственной безопасности, создания стада высокопродуктивных животных и сокращения зависимости от импортных генетических материалов. В отличие от клонирования коров, которое требует значительных затрат времени на окупаемость, племенные быки обеспечивают быструю рентабельность, что делает этот проект экономически перспективным.

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