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13:26, 5 марта 2025Россия

В России словами «считает нас дураками» отреагировали на мирную инициативу Зеленского

В России выступили против перемирия на предложенных Зеленским условиях
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Перемирие на условиях, предложенных Владимиром Зеленским, не отвечает интересам России и ослабляет позицию Москвы. Об этом заявил автор Telegram-канала «Старше Эдды», освещающий ход специальной военной операции.

Ранее Зеленский опубликовал сообщение, в котором предложил освободить всех пленных, а также объявить перемирие в воздухе и на море.

«То есть он реально считает нас дураками», — написал автор канала. По его словам, предложение Зеленского направлено на то, чтобы под видом деэскалации лишить Россию ее преимуществ.

В качестве ответа на инициативу нужно, наоборот, наносить еще больше ударов «всем тем [вооружением], что Зеленский просил прекратить "ради мира"», написал автор публикации.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Зеленского о готовности к переговорам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил готовность Киева возобновить диалог. «Но нюансы пока не меняются», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

ЖЗЛ
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