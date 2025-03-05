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12:35, 5 марта 2025Из жизни

В России высказались о секретном назначении «Радиостанции Судного дня»

«Царьград»: Радиостанция Судного дня вряд ли является сверхсекретным проектом
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: НТВ

К активизации «Радиостанции Судного дня» стоит отнестись серьезно, считает обозреватель «Царьграда» Илья Головнев. В то же время полковник запаса, первый министр госбезопасности Донецкой народной республики, политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук сомневается, что станция является сверхсекретным проектом.

Эксперт отмечает, что сверхсекретная станция, о которой всем известно, — слишком легкомысленная версия. По его мнению, предпринимается некая информационная акция по дестабилизации и накалу обстановки. В то же время эксперт не знает, кто может стоять за этим.

Головнев между тем, напротив, убежден, что так называемая «Жужжалка» — секретная военная радиостанция. Она периодически передает большое количество закодированных сообщений в рамках тренировки. В то же время перед началом спецоперации на Украине было очень много сообщений, потом тишина и потом снова «валом шли передачи». Говоря об активизации станции 11 декабря, эксперт отметил, что к большому количеству сообщений «Жужжалки» нужно относится максимально серьезно. Он не исключил, что может вестись подготовка к применению серьезного вида вооружений.

Ранее сообщалось, что в феврале резко выросло число сообщений, передаваемых по «радиостанции Судного дня» — частоте УВБ-76. В прошедшем месяце станция выходила в эфир 46 раз. Рекордное количество — 25 сообщений — на УВБ-76 прозвучали 12 февраля. В тот день президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая начала работу в 1976 году. Среди радиолюбителей она получила название «жужжалка», так как большую часть времени транслирует монотонные и гудящие звуки.

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